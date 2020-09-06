banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1086
ALTIN
462.301
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.9127
EURO
8.7748
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364
Flaş Haber
KKTC'de 14 yeni vaka
Kapat

KKTC'de 14 yeni vaka

 

06 Eylül 2020 Pazar 19:50
KKTC'de 14 yeni vaka
banner337
banner351

Sağlık Bakanı  Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1302 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Vakalarla ilgili temaslı takibinin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından titizlikle yapıldığını belirten Bakan Pilli, pozitif vaka tespit edilen her yerde temaslılara PCR testlerinin yapıldığını, bu konuda bakanlık olarak temaslı takip ekibinin taviz vermeden gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Açıklamada su bilgiler de paylaşıldı

Yapılan Toplam Test Sayısı- 129.893

banner341
Toplam Vaka Sayısı- 411

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 280

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 127

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 39

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 88

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

banner360
Son Güncelleme: 06.09.2020 19:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP'de iki üst düzey yönetici pozitif çıktı!
YDP'de iki üst düzey yönetici pozitif çıktı!
Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden, kamuoyu duyurusu
Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden, kamuoyu duyurusu
Vadili’de yapılan 394 testin sonuçları açıklandı
Vadili’de yapılan 394 testin sonuçları açıklandı
7 Eylül 2020 Pazartesi Gündemi
7 Eylül 2020 Pazartesi Gündemi
Akıncı: “Artık hata yapma lüksümüz kalmadı”
Akıncı: “Artık hata yapma lüksümüz kalmadı”
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi  çakıcı: “psikiyatrik Olarak  da Bir Tehditle Karşı Karşıyayız”
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi  çakıcı: “psikiyatrik Olarak  da Bir Tehditle Karşı Karşıyayız”
KTÖS’ten çocukların okula gönderilmemesi çağrısı
KTÖS’ten çocukların okula gönderilmemesi çağrısı
Tatar:
Tatar: "bizler, Barıştan, Uzlaşmadan, Dostluktan Yanayız Ama Hakkımızı, Hukukumuzu Korumakta Da Kararlıyız"
İnsan Hakları Derneği Genel Başkanından Ab’ye Çağrı
İnsan Hakları Derneği Genel Başkanından Ab’ye Çağrı
Tatar, "Bizler barıştan yanayız ama hakkımızı korumakta da kararlıyız"
Tatar, "Bizler barıştan yanayız ama hakkımızı korumakta da kararlıyız"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim