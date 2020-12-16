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KKTC'de 14 yeni vaka

16 Aralık 2020 Çarşamba 18:56
KKTC'de 14 yeni vaka
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Bakan Pilli: "Toplam 1672 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1672 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduğunu , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

16 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1672

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 8

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 290.723

Toplam Vaka Sayısı: 1309

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1157

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 146

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 111

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsALİ PİLLİ
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