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KKTC'de 14'ü yerel 16 pozitif vaka

"Toplam 6194 test yapıldı, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı,20 kişi taburcu edildi" 

20 Haziran 2021 Pazar 18:48
KKTC'de 14'ü yerel 16 pozitif vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6194 olup, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya 20  kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Marmara-2/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1 

Girne 

Girne Merkez- 3/ Alsancak-2 / Zeytinlik-1 


20 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6194 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 14 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 20 

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Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.383.199  

Toplam Vaka Sayısı: 7763 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7423 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 305    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 270 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 226 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3743 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 13.155 

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