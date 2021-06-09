KKTC'de 14'ü yerel 15 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7481 olup, 14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlanmış 10 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1 / Demirhan-2 / Surlariçi-1

Girne

Boğazköy-1/ Lapta-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 4 / Maraş-1

9 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7481

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.291.219

Toplam Vaka Sayısı: 7473

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7161

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 246

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 276

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 198

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2606

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9432