KKTC'de 13'ü yerel 23 yeni vaka

"Toplam 7910 test yapıldı, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7910 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .13 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 1/ Değirmenlik-1/ Sulariçi-4 /K.Kaymaklı-2

Girne

Zeytinlik-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 2 / Maraş-1

22 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7910

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 681.238

Toplam Vaka Sayısı: 4106

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3637

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 445

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 374

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4