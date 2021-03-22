banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz!
Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz!
Hoydur hoydur Cenevre!
Hoydur hoydur Cenevre!
Üniversiteler tehdit altında
Üniversiteler tehdit altında
Pandemi bir yılda bize neler öğretti?
Pandemi bir yılda bize neler...
banner376

KKTC'de 13'ü yerel 23 yeni vaka

"Toplam 7910 test yapıldı, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi"

22 Mart 2021 Pazartesi 19:07
KKTC'de 13'ü yerel 23 yeni vaka
banner337

"Toplam 7910 test yapıldı, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7910 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .13 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 1/ Değirmenlik-1/ Sulariçi-4 /K.Kaymaklı-2

Girne

Zeytinlik-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 2 / Maraş-1

22 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7910

banner341
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 681.238

Toplam Vaka Sayısı: 4106

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3637

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 445

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 374

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

banner360
Son Güncelleme: 22.03.2021 20:24
Anahtar Kelimeler:
KıbrısKktcKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz: “1500 TL ödemeleri için 60 milyon TL kaynak aktarıldı“
Oğuz: “1500 TL ödemeleri için 60 milyon TL kaynak aktarıldı“
Polis teşkilatı son 2 ayda bin 116 olayı aydınlattı
Polis teşkilatı son 2 ayda bin 116 olayı aydınlattı
Ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu
Ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu
Narenciyede dolu zararı…
Narenciyede dolu zararı…
Cumhurbaşkanı, Cenevre toplantısı öncesinde UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner ile görüştü...
Cumhurbaşkanı, Cenevre toplantısı öncesinde UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner ile görüştü...
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: “Suyumuzun her damlasına sahip çıkalım”
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: “Suyumuzun her damlasına sahip çıkalım”
Ticaret Dairesi, Mart ayında 121 iş yerini denetledi
Ticaret Dairesi, Mart ayında 121 iş yerini denetledi
Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığına Hansel seçildi
Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığına Hansel seçildi
Tuzla’da futbol sahası yapılması için çalışmalar devam ediyor
Tuzla’da futbol sahası yapılması için çalışmalar devam ediyor
Engelli yoklama bildirgelerinin teslimi için son tarih 31 Mart
Engelli yoklama bildirgelerinin teslimi için son tarih 31 Mart

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim