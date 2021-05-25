KKTC'de 13'ü yerel 18 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9361 olup, 13'ü yerel 18 pozitif vakaya rastlanmış 19 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır. 3 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1 / Gönyeli-1 / Değirmenlik-1

Girne

Girne Merkez- 4 / Çamlıbel-1/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1

Gazimağusa

Baykal-1 Lefke Yedidalga-1

24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9361 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 13 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 177.151 Toplam Vaka Sayısı: 7121 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6797 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 68 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 213 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 767 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6168