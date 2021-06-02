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KKTC'de 13'ü yerel 14 yeni vaka

"Toplam 7581 test yapıldı, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi"

02 Haziran 2021 Çarşamba 18:35
KKTC'de 13'ü yerel 14 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7581 olup, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış 27 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır. 7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Göçmenköy-1/ Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Hamitköy-1

Girne

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Girne Merkez-3

Gazimağusa

Ulukışla-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1

2 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7581 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 Yerel Vaka Sayısı: 13 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.235.691 Toplam Vaka Sayısı: 7359 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7025 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 556 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1882 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7613

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