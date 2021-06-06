banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

KKTC'DE 12'si yerel 13 yeni vaka

"Toplam 6280 test yapıldı, 12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi"

06 Haziran 2021 Pazar 18:45
KKTC'DE 12'si yerel 13 yeni vaka
banner337

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6280 olup, 12'si  yerel 13 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12 kişi ise yerel vakadır.

3 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Surlariçi-3

Girne

Girne Merkez-2 / Doğanköy-1

Gazimağusa

Yeniboğaziçi-1/ Dörtyol-1/ Akdoğan-1

Lefke

Yeşilyurt-2 / Gemikonağı-1

6 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6280

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

banner341
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:   1

Yerel Vaka Sayısı: 12

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16

Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.265.913

Toplam Vaka Sayısı: 7422

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7098

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 261

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 263   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 115

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen

Toplam Bileklik Sayısı: 3123 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8121

banner360
Anahtar Kelimeler:
KktcVakaPandemiGirneLefkoşaGazimagusaLefke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
6 saatlik elektrik kesintisi
6 saatlik elektrik kesintisi
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim