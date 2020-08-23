KKTC'de 1181 test, 8 pozitif vaka

BUGÜN 4 KİŞİ DAHA TABURCU OLDU...
KKTC'de bugün 1181 koronavirüs testi yapıldı, 8 pozitif vaka daha tespit edildi. Yeni vakalardan 2'sinin hava, 1'inin deniz yoluyla gelenlerden, 5'ininse önceden tespit edilen vakanın temaslısı olduğu ve bu süreçte gözetim altında oldukları açıklandı. Bugün, tedavisi tamamlanan 4 hasta taburcu oldu.
Bakan Pilli, rastlanan 8 pozitif vakadan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 5 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.