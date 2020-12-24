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Flaş Haber
KKTC'de 11 yeni vaka
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KKTC'de 11 yeni vaka

24 Aralık 2020 Perşembe 19:33
KKTC'de 11 yeni vaka
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SAĞLIK BAKANI PİLLİ: "TOPLAM 3663 TEST YAPILDI, 4’Ü YEREL 11 POZİTİF VAKAYA RASTLANDI”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3663 olduğunu, 4’ü yerel 11 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

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Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını belirtti.

24 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 3663. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 11. Ülke dışından gelen vaka sayısı 3. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 4. Yerel vaka sayısı 4. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 9. Bugün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 314 bin 518. Toplam vaka sayısı 1451. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 1251. Tedavisi devam eden vaka sayısı 194. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 37. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 157. Toplam kaybedilen hasta sayısı 6. Yoğun bakımda yatan hasta yok”

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Dr. Ali PilliKoronavirüs
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