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KKTC'de 1077 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı

03 Ekim 2020 Cumartesi 20:31
KKTC'de 1077 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı
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BUGÜN 15 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

TOPLAM VAKA SAYISI 770'E ÇIKTI

KKTC'de son 24 saatte yapılan 1077 PCR testinde, 8 pozitif Covid-19 vakasına rastlandı; 15 hasta ise iyileşerek taburcu oldu.

Vakaların 2'sinin hava, 2'sinin deniz yoluyla ülkeye gelen yolcular olduğu, 3'ünün  temaslı olarak halihazırda gözetim altında bulunduğu, 1'inin ise yerel vaka olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.

Ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı 770'e yükseldi.

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Bugünkü test sonuçlarını açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 1077 testte 8 pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 15 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Pilli, vakalardan 2'sinin deniz yolu, 2'sinin hava yolu ile geldiğini; 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.

3 Ekim itibarıyla yapılan test sayısı da 173 bin 144'ei iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 705'e ulaştı.

KKTC'de tedavisi devam eden 61 hasta bulunuyor. Bunlardan 16'si hastanenin pandemi merkezinde, 45'i ise pandemi otellerinde takip ediliyor.

İlk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana 4 hasta Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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Son Güncelleme: 03.10.2020 20:45
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