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KKTC'de 100'ü yerel 105 yeni vaka

"Toplam 8539 test yapıldı, 100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi"

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:30
KKTC'de 100'ü yerel 105 yeni vaka
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KKTC’de son günlerde düşüşe geçen ve dün sadece 11 olan koronavirüs vakaları, bugün bir inşaat şirketinin şantiyesinde saptanan toplu vakalarla 105’e tırmandı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 bin 539 test yapıldığını ve 100'ü yerel toplam 105 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. 34 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında olduklarını kaydetti.

100 yerel vakanın 95’i Lefkoşa, 1’i Girne, 2’si Gazimağusa ve 2’si de Güzelyurt bölgesinden...

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

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“Lefkoşa: Metehan 90/ Çağlayan 1/ Gönyeli1/ K.Kaymaklı3. Girne: Karakum 1. Gazimağusa: Gazimağusa Merkez 1 / Beyarmudu 1. Güzelyurt: Güzelyurt Merkez 2.”

Bugün itibariyle ülkede Covid-19 genel durumu şöyle:  

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 8539. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 105. Ülke dışından gelen vaka yok. Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı 5. Yerel Vaka Sayısı 100. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı 34. Bugün Kaybedilen Hasta yok. Yapılan Toplam Test Sayısı 1.219.610. Toplam Vaka Sayısı 7229. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 6965. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 322. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 29. Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı 249. Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı 42. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 33. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 2.”

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar da şöyle:

“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı 268. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı 429.

Güvende Kal Genel Tablo: Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 2227. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 6857.”

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Son Güncelleme: 31.05.2021 20:40
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