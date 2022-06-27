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KKTC damgası var diye Yunanistan'a alınmadılar...

Bloomberg HT sunucusu Gözde Kuyumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının pasaportunda KKTC mührü bulunduğu için Yunanistan'a alınmadıklarını duyurdu. Kuyumcu, tuvalete bile gitmelerine izin verilmediğini belirtti.

27 Haziran 2022 Pazartesi 09:06
KKTC damgası var diye Yunanistan'a alınmadılar...

Türkiye-Yunanistan yıllarca gerek Ege adaları gerekse Kıbrıs sorunu ile alakalı süren gerginlik, seyahat özgürlüğüne de etki ediyor.

"TUVALETE GİTMEMİZE BİLE İZİN VERİLMİYOR"

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Bloomberg HT sunucusu Gözde Kuyumcu, kızının pasaportunda KKTC mührü olduğu gerekçesiyle Yunanistan'a alınmadıklarını duyurdu. Kuyumcu, tuvalete bile gitmelerine izin verilmediğini kaydetti. Kuyumcu ayrıca polisin muamelesinin de berbat olduğuna vurgu yaptı.

ONLARCA KİŞİ, MAĞDUR OLDU

Yaşanan bu uygulama nedeniyle yıllarca onlarca kişi mağdur olmuş, çeşitli diplomatik girişimler yapılsa da sonuçsuz kalınmıştı.

Kizimin pasaportunda KKTC giris damgasi oldugu icin Yunanistan'a alinmadik.Saatlerdir bekletiliyoruz.Yunan polisinin muamelesi berbat, konusturmuyorlar, konusmada israr edince ite kaka ofisten cikarildim, kendi pasaportumda KKTC girisi bulunmamasina ragmen yine de deport edildim."

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