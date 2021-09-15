banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Terfi eden ve atanan yargıçların yemin töreni yarın
Yargıçlar yemin edecek
KTAMS asgari ücretin belirlenememesini protesto etti
Tencereli protesto!
EL-SEN eylem için yarın toplantı yapacak
EL-SEN eylem hazırlığında
Siz çoban, bu halk koyun mu?
Siz çoban, bu halk koyun...
banner376
Flaş Haber
Asgari ücret belirlendi
Kapat

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs konusuna ilişkin halkın eğilim ve beklentilerini araştırdı

15 Eylül 2021 Çarşamba 17:00
KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs konusuna ilişkin halkın eğilim ve beklentilerini araştırdı

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN YAPTIRDIĞI ANKETE GÖRE İKİ EŞİT EGEMEN DEVLETE DAYALI ÇÖZÜME DESTEK VERENLERİN ORANI YÜZDE 49,2
KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın yaptırdığı ankete katılanların yüzde 49,2’sinin, iki eşit egemen devlete dayalı çözüme destek verdiği belirtildi.   
“Çok aşamalı tabakalı ve tesadüfi yöntemle seçilen 1010 kişi ile yüz yüze görüşme tekniği ile yapılan” araştırmanın sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 49,2’si “İki Eşit Egemen Devlete Dayalı Çözüme” destek verdi.  Anket sonuçlarına göre, “Federasyon” modelini destekleyenler yüzde 33,1, “Türkiye’ye bağlanmayı” destekleyenler yüzde 11,3, “Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında çözüm” modelini destekleyenler yüzde 4, “Konfederasyonu” destekleyenler yüzde 1 oldu.  Ankete katılanların yüzde 1’i “fikri olmadığını” söylerken, yüzde 0,4’ü “hiçbir” modele destek belirtmedi. 
TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ VE TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI
Ankete katılanların yüzde 58,2’si Türkiye’nin etkin garantörlüğünün devamını “çok önemli”, yüzde 22,8’i ise “önemli” olarak gördüğünü belirtti.  Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ankete katılanların yüzde 10,7’si “önemli değil”, yüzde 3,6’sı “hiç önemli değil” derken, “ne önemli, ne önemli değil” diyenlerin oranı yüzde 4,4 oldu. 
Ankete katılanlara yöneltilen bir diğer soru ise Türk askerinin adadaki varlığıyla ilgili oldu. Ankete katılanların yüzde 58,8’i Türk askerinin adada kalmasını “çok önemli”, yüzde 24,4’ü ise “önemli” gördüğünü belirtti.  Bu soruya “önemli değil” diyenlerin oranı yüzde 9,9, “hiç önemli değil” diyenlerin oranı yüzde 2,6 oldu.  Ankete katılanların yüzde 4,4’ü ise “ne önemli, ne önemli değil” yanıtını verdi. 
TÜRKİYE NE ANLAM İFADE EDİYOR?
Araştırmada Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkı için ne anlam ifade ettiği de soruldu.
Ankete katılanların yüzde 54,1’i bu soruya “anavatan”, yüzde 25,3’ü “dost ve kardeş ülke”, yüzde 15,6’sı “garantör ülke”, yüzde 2,6’sı “işgalci devlet” yanıtını verirken, yüzde 1,6’sı hiçbir yanıt vermedi. 
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya “Bu sonuçlar bize Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunda izlediği politikanın halk tarafından ciddi anlamda desteklendiğini bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.
 

KKTC Cumhurbaşkanlığı, New York’ta gerçekleşecek Kıbrıs temasları öncesinde halkın nabzını tuttu; HALK İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK VERİYOR

Cumhurbaşkanlığı, Redboorder Araştırma ve Danışmanlık şirketine yaptırdığı kamuoyu araştırmasıyla KKTC halkının Kıbrıs konusu ile ilgili eğilim ve beklentilerini araştırdı.

Anketin detaylarını ekte tarafınıza iletiyoruz.

ANKET

KKTC Cumhurbaşkanlığı, New York’ta gerçekleşecek Kıbrıs temasları öncesinde halkın nabzını tuttu.

HALK İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK VERİYOR

Cumhurbaşkanlığı, Redboorder Araştırma ve Danışmanlık şirketine yaptırdığı kamuoyu araştırmasıyla   KKTC halkının Kıbrıs konusu ile ilgili eğilim ve beklentilerini araştırdı.

Redborder Araştırma ve Danışmanlık şirketinin  çok  aşamalı tabakalı ve tesadüfi yöntemle seçilen 1010 kişi ile yüz yüze görüşme tekniği ile yaptığı araştırmanın sonuçları  şöyle;

İKİ AYRI DEVLET   

Araştırma sonuçlarına göre iki eşit egemen devlete dayalı çözüm önerisine halkın çoğunluğu onay veriyor.  

Türkiye’nin etkin garantisi Kıbrıs Türk Halkının olmazsa olmazı.

banner341

Kıbrıs Türk halkı Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının devamına güçlü destek veriyor.

Araştırmada Türkiye’nin Kıbrıs Türk Halkı için ne anlam ifade ettiği de soruldu.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya şunları vurguladı:

“Bu sonuçlar bize Cumhurbaşkanımız Sn.Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunda izlediği politikanın halk tarafından ciddi anlamda desteklendiğini bir kez daha göstermiştir”.

banner360
Son Güncelleme: 15.09.2021 17:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
73'ü yerel 95 pozitif vaka
73'ü yerel 95 pozitif vaka
58 yaşındaki Covid-19 hastası hayatını kaybetti
58 yaşındaki Covid-19 hastası hayatını kaybetti
Asgari ücret belirlendi
Asgari ücret belirlendi
TDP Gençlik Örgütü: “İhalesiz şekilde adaya getirilen akaryakıt ile halkın sağlığı hiçe sayılıyor”
TDP Gençlik Örgütü: “İhalesiz şekilde adaya getirilen akaryakıt ile halkın sağlığı hiçe sayılıyor”
Yarın bazı bölgelere 8 saat elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere 8 saat elektrik verilmeyecek
Gönyeli’de, alt yapılar yüzde 98 oranında tamamlandı
Gönyeli’de, alt yapılar yüzde 98 oranında tamamlandı
Hasipoğlu: “UBP, çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor”
Hasipoğlu: “UBP, çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor”
Özyiğit'ten, Arıklı ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu'na eleştiri...
Özyiğit'ten, Arıklı ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu'na eleştiri...
Rogers, Kıb-Tek’e alınan yakıtla halkın sağlığının riske atıldığını savundu
Rogers, Kıb-Tek’e alınan yakıtla halkın sağlığının riske atıldığını savundu
Kaza sonucu araç alev aldı
Kaza sonucu araç alev aldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim