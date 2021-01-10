KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GAÜ ve Maltepe Üniversitesi ortak yayına katılacak

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çok Kutuplu Dünyada, Yeni Dönem KKTC Politikası ve Kıbrıs Davası”’ konusu ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Maltepe Üniversitesi ortak yayınında olacak.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ulvi Keser ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şahin Karasar'ın açılış konuşması ile başlayacak olan program KKTC saati ile 11:30, Türkiye saati ile 12:30'da GAÜ resmi Facebook hesabı ve Maltepe Üniversitesi resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.