KKTC CSO “Yeni Yıl Konseri” ile yılın son konserinde dinleyicilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, CSO, “Yeni Yıl Özel Programı” ile dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) AKKM’de yer alan konserde dinleyicilerle buluştu.
Konser programında, A.Vivaldi, Mevsimler, Yaz – Presto, Paul Anka - My Way, Crewe & Gaudio - Can’t Take My Eyes, Brel & Mckuen - If You Go Away, Aranje,Jhon Kander - New York New York, Bob Thıele - Wonderful World, Rick Allison - Je Taime, Bert Kaempfert – Love, Cab Calloway - Minne The Moocher, Perez Prado – Mambo, Erdinç Gündüz – Garanfil eserleri yer aldı.