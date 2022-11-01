KKTC Bayrağını hazmedemiyorlar!

KKTC’li şampiyon yüzücü Doğukan Ulaç'ın, Yunanistan’da düzenlenen yüzme şampiyonasında genel klasmanda yedinci, 20-29 yaşta birinci gelmesinin ardından KKTC bayrağı açması, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ında Ulaç'ı bu başarısından dolayı kutlaması Güney Kıbrıs'ta rahatsızlık yarattı.
Sigma TV konuyla ilgili haberinde "Girit'te düzenlenen Oceanman Dünya Şampiyonası'na katılan Kıbrıslı Türk Doğukan Ulaç, KKTC bayrağını dalgalandırarak "7'nciliği" kutladı" diyerek devamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuyla ilgili paylaşımına atıfta bulundu.
https://www.sigmalive.com/news/local/1026636/proklisi-apo-tk-athlithpanigyrise-me-simaia-psevdokratous-se-agones-stin-kriti?fbclid=IwAR04V78_hFB03iBHdpyMczjLpzqYPoKhHxv28CSvTOYIyms77as7