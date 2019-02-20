Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102308
ALTIN
229.479
DOLAR
5.3094
STERLİN
6.9126
EURO
6.0286
35 gündür cevap yok!...
35 GÜNDÜR CEVAP YOK!
Halk ağlama duvarı mı!...
HALK AĞLAMA DUVARI MI!...
Şahali 2 haftadır sessiz...
ŞAHALİ 2 HAFTADIR SESSİZ...
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
banner282
Flaş Haber
Aşkının kurbanı olmuş!
Kapat

KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynatan  örgüte operasyon…

KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynatan  örgüte operasyon…

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:54
KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynatan  örgüte operasyon…

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynatan yasa dışı bahis örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 108'e yükseldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Adana merkezli 11 ilde düzenlediği operasyon kapsamında dün gözaltına alınan 96 şüphelinin işlemleri sürerken, firarilerden 12'si daha yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 38 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

Polis, gözaltında bulunan ve yasa dışı bahis örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen R.O'nun (44), ofis kiraladığı KKTC'den şebekeyi yönettiğini belirledi. R.O'nun yasa dışı bahis için farklı kişiler adına 7-8 farklı bankadan açılan hesapları kullandığı ve hesap sahiplerine aylık 5 bin lira ödeme yaptığı ileri sürüldü. Operasyonun ardından bin 222 hesabın daha örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilmesiyle örgütün toplam 2 bin 742 hesapta işlem yaptığı ortaya çıkarıldı. İncelenen 278 hesapta 30 milyon 240 bin lira para hareketi belirlendi.

Yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 753 bin lira ile 37 milyon değerindeki 21 lüks araç ve gayrimenkule el konuldu.
 
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 96 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynatan yasa dışı bahis örgütünün, kazandığı yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıklarının değerlendirildiği bildirilmişti.
 

Son Güncelleme: 20.02.2019 10:57
Anahtar Kelimeler:
Kktc Bahis Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sos Çocukköyü yararına tiyatro oyunu sahnelendi
Sos Çocukköyü yararına tiyatro oyunu sahnelendi
35 gündür cevap yok!...
35 gündür cevap yok!...
Halk ağlama duvarı mı!...
Halk ağlama duvarı mı!...
Şahali 2 haftadır sessiz...
Şahali 2 haftadır sessiz...
Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi belgeleri ilk kez araştırmacılara açılıyor
Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi belgeleri ilk kez araştırmacılara açılıyor
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor
Kamuda Örgütlü 12 Sendika “kamu Görevlileri Yasa Tasarısını” Mevcut  Şekliyle Kabul Etmediklerini Açıkladı
Kamuda Örgütlü 12 Sendika “kamu Görevlileri Yasa Tasarısını” Mevcut  Şekliyle Kabul Etmediklerini Açıkladı
Baybars: “Belediyeler reformunun ilk bacağı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nda sona gelindi”
Baybars: “Belediyeler reformunun ilk bacağı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nda sona gelindi”
Döviz kurları
Döviz kurları
Tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı
Tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim