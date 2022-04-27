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KKTC Antalya’da tanıtıldı

KKTC, International MICE & Wedding Forum’da temsil edildi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 14:45
KKTC Antalya’da tanıtıldı

Başbakan Yardımcılığı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, Antalya’da Titanic Mardan Palace Otelde gerçekleşen foruma katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Emiroğlu,  “KKTC’nin turizm potansiyeline farkındalık katan çok ciddi bir pazara sahip olan Hint düğünlerinin Covid-19 salgını öncesi dünyadaki alışveriş değeri yıllık 300 milyar doları geçmekteydi. Pandemi döneminde dahi, her türlü olumsuz şarta rağmen ülkemizde de bu düğünler gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Bu pazarın büyük olduğunu, temelinde sevgi ve mutluluk bulunduğunu belirten Emiroğlu, “Bunların önünde duramazsınız. Bu anlamda devamlılığı olan bu pazarın, geçmiş yıllarda KKTC’ye kazandırılmasında öncü rol oynayan ve vizyonu ile bize ışık tutan Bakan Fikri Ataoğlu’nun ülke turizmine neler kazandırdığını bir kez daha Antalya’da görme şansımız oldu” dedi.

Emiroğlu, şunları kaydetti:

“Tanıtma ve Pazarlama Dairemizde görev yapan değerli arkadaşlarımız ile katıldığımız bu etkinlik ülke turizmine değer katma açısından doğru yolda olduğumuzu göstermiştir ve Anavatan Türkiye ile birlikte dünyadaki bu pazardan hakkımıza düşeni elde edebilmek için de çok çalışmamız gerektiğini anlamış bulunuyoruz. Bu konuda, rakip ülkelerden bu pastayı kapabilmek ve maddi değeri yüksek düğünlerin Kuzey Kıbrıs’ta da yapılması için devlet olarak turizmcilerimizin de desteklenmesi ve önlerinin açılması gerektiği inancındayım”

Dünya’da Hint düğünlerinin katma değerinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Emiroğlu, yabancı düğün sektörünün sadece Hindistan’da 100 milyar doları bulunduğunu, bunun 30 milyar dolarlık bir bölümünün ise Hindistan dışında gerçekleştirildiğini belirtti.

Emiroğlu, şöyle devam etti:

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“Hindistan’da her yıl 10 bin düğün ülke dışına yapılıyor. Yönümüzü Bakan Ataoğlu’nun da talimatları gereği buraya çevirdik. Antalya’dan dönüşte bazı havaalanı yetkilileri ile kurduğumuz diyalogda, bir Hintli vatandaşın havaalanlarındaki dutyfree merkezlerinde bir Alman turistin 35 katı harcama yaptığını bizlere söylediler. Ülkemizdeki siyasi ambargolara rağmen, Anavatan Türkiye’nin desteği ile yapılan pazarlama faaliyetleri ve girişimler sonucu, bizlere geçmiş yıllarda bu pazarın meyvelerini toplamayı göstermiştir. Artık daha fazla bu pazarda yer almamız için projeler geliştirmeliyiz. Zira İstanbul ve Antalya’nın bu pazarla ilgili kararlılığını ve ısrarını bizzat gördük ”

40 ÜLKEDEN KONUKLAR KATILDI

Altıncısı gerçekleşen International MICE & Wedding Forum, 22 Nisan’da açılış seremonisiyle başladı. KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Tanıtma Dairesi de yerini aldı. Forum’da Amerika, Hindistan, İngiltere, İtalya, Lübnan ve Rusya gibi önemli ülkelerin MICE ve Düğün planlayıcılarının yanı sıra uluslararası zincir oteller, havayolu şirketleri birbirlerini daha iyi tanıma ve karşılıklı iş geliştirmek için temaslarda bulundu.

Etkinlikte, yaklaşık 40 ülkeden konuklara, bulunduğu destinasyonu deneyimleyerek tanıma fırsatı ve yeni destinasyonlar yaratma şansı bulundu.

Forum boyunca gerçekleşen “B2B” toplantılar aracılığı ile KKTC’nin tanıtımı 30 metre karelik bir stand ile gerçekleşti.

Etkinlikte ayrıca katılımcılara Kuzey Kıbrıs tanıtım filmi dev ekranda gösterilerek, çağrı yapıldı. 24 Nisan’da gerçekleşen gala gecesinde ise KKTC’ye “en özel destinasyon” ödülü takdim edildi.

Bakan Fikri Ataoğlu adına ödülü, Başbakan Yardımcılığı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu aldı. 

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Son Güncelleme: 27.04.2022 21:05
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