KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden 1 Mayıs mesajı

Mesajda, “sömürüsüz bir dünya , insanca bir yaşam umuduyla tüm emekçi canlarımızın 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutluyoruz” denildi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların her geçen gün daha da zorlaşmasının, emeğin ve üretimin gerçek karşılığını bulamamasının umut ve mücadeleye gölge düşürdüğü kaydedilen KKTC Alevi Kültür Merkezi mesajında, şunlar dile getirildi:

“İşsizlik ve yoksulluğun hızla tırmanışa geçmesi, eğtimden sağlığa, barınmadan sosyal yaşama kadar birçok temel hakların zorlaştığı yaşam şartlarında birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirmeliyiz.

Umudumuzu ve mücadelemizi yitirmeden kendimize belirlememiz gereken hedef birlik, mücadele ve dayanışma olmalıdır. Her Can insanca bir yaşam ve bunu yaşayacağı bir düzene sahip olmalıdır. Sömürüsüz ve ayrımcılığın yaşanmadığı bir dünya için, eşitlik ve özgürlük için, çocuklarımız ve gençlerimiz için tek hedefimiz birlik, mücadele ve dayanışma olmalıdır.

Yaşadığımız coğrafyada ve tüm dünyada eşitsizliğe, adaletsizliğe, sömürüye, yoksullaştırlmaya, ötekileştirilmeye, cinsiyet ayrımına, savaşlara karşı çıkarak, barış ve kardeşlik içinde bir gelecek kurmak için mücadele etmeliyiz.”



