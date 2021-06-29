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KKTC Alevi Kültür Merkezi, Sivas Madımak’ta yaşamını yitirenlerin anılması için tören düzenliyor

KKTC Alevi Kültür Merkezi, 28 yıl önce Sivas’ta Madımak Oteli’nin yakılması sonucunda yaşamını yitiren 35 kişiyi anmak için tören düzenleyeceğini duyurdu.

29 Haziran 2021 Salı 10:30
KKTC Alevi Kültür Merkezi, Sivas Madımak’ta yaşamını yitirenlerin anılması için tören düzenliyor
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KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, anma töreninin  1 Temmuz Perşembe akşamı Cihangir kavşağında yer alan Cemevi ve Kültür Kompleksinde saat 20.00’de başlayacağını duyurdu.

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Açıklamada, “Bundan 28 yıl önce, 2 Temmuz 1993'te Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakıldı. Gözü dönmüş bir güruh tarafından 2 Temmuz 1993'de, Sivas’ta aydınlar, sanatçılar, gencecik bedenler, şiirler, semahlar ve türküler yakıldı. O gün Sivas’ta yaşamını yitiren 35 canımız için her yıl olduğu gibi bu yıl da Alevi Kültür Merkezi olarak bir anma programı gerçekleştireceğiz” denildi.

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Son Güncelleme: 29.06.2021 10:42
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