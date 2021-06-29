KKTC Alevi Kültür Merkezi, Sivas Madımak’ta yaşamını yitirenlerin anılması için tören düzenliyor

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, anma töreninin 1 Temmuz Perşembe akşamı Cihangir kavşağında yer alan Cemevi ve Kültür Kompleksinde saat 20.00’de başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, “Bundan 28 yıl önce, 2 Temmuz 1993'te Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakıldı. Gözü dönmüş bir güruh tarafından 2 Temmuz 1993'de, Sivas’ta aydınlar, sanatçılar, gencecik bedenler, şiirler, semahlar ve türküler yakıldı. O gün Sivas’ta yaşamını yitiren 35 canımız için her yıl olduğu gibi bu yıl da Alevi Kültür Merkezi olarak bir anma programı gerçekleştireceğiz” denildi.