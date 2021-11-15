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KKTC 38 yaşında!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıldönümü ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

15 Kasım 2021 Pazartesi 08:15
KKTC 38 yaşında!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığında, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Anavatan Türkiye de her zaman olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet coşkumuza en üst düzeyde ortak oluyor...

KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü törenlerinde Türkiye Cumhuriyeti’ni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek.

Oktay, törenler yanında etkinlik ve açılışlara da katılacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören, saat 09.30’da, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yapacak.

Lefke ve Erenköy’den gelen bayrakların Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edilmesinin ardından tören, halk dansları gösterisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği Konseri ve resmigeçit ile sona erecek.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki mahalli tören ise saat 08.00’da başlayacak. Törende, anıta çelenklerin sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören, konuşmaların ardından sona erecek.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm ilçe ve bucaklarda da törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, saat 15.30’da Kapalı Maraş Belediye Çay Bahçesinde konser verecek.

Türk Hava Silahlı Kuvvetlerine bağlı gösteri ekibi Solo Türk, 15 Kasım Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla, saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı’nın üzerinde gösteri yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Kuruluş Yıldönümü15 Kasım
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