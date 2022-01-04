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KKTC 2021’in son günlerini 100 kilogramı aşan yağışlarla tamamladı
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KKTC 2021’in son günlerini 100 kilogramı aşan yağışlarla tamamladı

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 2022’nin ilk 3 ayıyla ilgili meteorolojik tahminleri Türk Ajansı Kıbrıs’a aktardı..

04 Ocak 2022 Salı 14:04
KKTC 2021’in son günlerini 100 kilogramı aşan yağışlarla tamamladı

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, özellikle 30 ve 31 Aralık’taki yağışlarla Aralık ayı normalinin yüzde 20 üzerine çıkıldığını belirtti.
2022’nin ilk 3 ayıyla ilgili meteorolojik tahminleri Türk Ajansı Kıbrıs’a aktaran Buran, “Ocakta normalleri civarında ve üzerinde, şubat ve martta normalleri civarında ve altında yağış öngörüsü var” dedi.
Buran, 20 Aralık’a kadar yağışların normalleri altında seyrettiğini söyleyerek, “Ayın 20’sinden sonra, özellikle 30-31 Aralık’ta gerçekleşen yağışlarla tüm bölgeler normalini yakaladı” açıklamasında bulundu.
KKTC ortalamasına 102,7 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, aralık normallerinin 85.9 kilogram olduğunu anımsattı, “2021’in son günlerdeki yağışlarla Aralık ayı normallerinin yüzde 20 üzerine çıkıldı” dedi.

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Buran 30 – 31 Aralık’ta Lefkoşa ve civarındaki aşırı yağışlar nedeniyle derelerin taştığını, su baskınları olduğunu anımsatarak, Alayköy’de metrekarede 101, Türkeli’de 99, Boğaz’da 86, Lefkoşa’da 81 kilogram yağış kaydedildiğini belirtti.
Pazar akşam saatlerinde kuzeyden süratli şekilde gelen soğuk ve nemli hava kütlesine bağlı kısa süreli sağanak yağış, kuvvetli ve fırtına şeklinde rüzgar meydana geldiğini de söyleyen Buran, bugünden pazartesine kadar havanın genellikle parçalı bulutlu olacağı, kısa süreli sağanak yağış geçişleri görüleceğini kaydetti.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında olacağını belirten Buran, rüzgarın periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli eseceğini de ifade etti.

 

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Son Güncelleme: 04.01.2022 15:04
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