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“KKTC 2. ambulans rallisi ve acil sağlık hizmetleri ve ilkyardım sempozyumu” DAÜ’de yapıldı

“KKTC 2. ambulans rallisi ve acil sağlık hizmetleri ve ilkyardım sempozyumu” DAÜ’de yapıldı

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:42
“KKTC 2. ambulans rallisi ve acil sağlık hizmetleri ve ilkyardım sempozyumu” DAÜ’de yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından düzenlenen ve Paramedik Derneği ile Kıbrıs Türk Paramedikler’in katkı koyduğu “KKTC 2. Ambulans Rallisi & Acil Sağlık Hizmetleri İlkyardım Sempozyumu” 28 Mayıs 2019, Salı günü saat 09:00’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.  

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğretim üyeleri ve öğrencisi tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Paramedikler Derneği’nden Tarık Balcı, burada olmaktan son derece memnun olduğunu belirterek 2.’si gerçekleştirilen sempozyumun bu yıl daha dolu bir program içerdiğine değindi. Balcı, sempozyum kapsamında dün gerçekleştirilen Ambulans Rallisi’nin oldukça başarılı geçtiğine değinerek katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti. Derneğin hedefleri hakkında bilgiler de veren Balcı, alanında uzman kişilerin yer aldığı sempozyumun öğrenciler açısından oldukça faydalı olacağına inandığını belirterek öğrencilerin dikkatle dinlemeleri ve bilgileri almaları konusunda tavsiyede bulundu.

Türkiye Acil Tıp Derneği’nden Prof. Dr. Cem Oktay gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Geçen yıl ilki düzenlenen sempozyuma da katıldığını belirten Prof. Dr. Oktay, oldukça verimli geçen sempozyumun bu yıl daha da dolu bir programa sahip olduğundan daha da etkili olacağına inandığını belirtti.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, gerçekleştirdiği konuşmasında sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek sempozyum programı hakkında bilgiler verdi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da faydalı bir sempozyum geçireceklerine inandığını belirten Prof. Dr. Malkoç, sempozyum kapsamında toplam 6 oturum gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Konuşmasına Sağlık Bilimleri Fakültesi hakkında verdiği bilgiler ile devam eden Prof. Dr. Malkoç, Protez ve Ortez Önlisans programının YÖK’ten onay aldığını ve yeni akademik dönemde eğitim hayatına başlayacağının müjdesini verdi.

 

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Malkoç ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora moderatörlüğünde “KKTC’de Acil Sağlık Hizmetleri” paneli gerçekleştirildi. Panelde; KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden Uzm. Dr. Kenan Arifoğlu “Hastanelerde Acil Servislerin Durumu” konulu sunum gerçekleştirdi.

Gün boyu devam eden oturumlarda  “Travma”, “Travma Hastasına İlk Yaklaşım”, “Travma Hastasında Hemşirelik Yaklaşımı”, “Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim”, “Acil Olgular Paneli 1”, “Dispne Hastasına Yaklaşım”, “İnme Hastasına Yaklaşım” konularında sunumlar gerçekleştirildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba Günü Oturumlar Devam Etti

Sempozyum, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü,  “Kalp Krizi”, “Kalp Krizinde Tanı” , “Kalp Krizinde Tedavi”, “Acil Olgular Paneli 2”, “Triaj Nedir? Nasıl Uygulanır?”, “Sepsis Hastasına Yaklaşım” konularında gerçekleştirilen sunumlar ile devam etti. Sunumların ardından düzenlenen ödül töreninin sonrasında sempozyum sona erdi.

KKTC 2. Ambulans Rallisi 27 Mayıs’ta Gerçekleştirildi

Sempozyum kapsamında 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü, saat 09:00’da DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde KKTC 2. Ambulans Ralisi gerçekleştirildi. Paramediklerin bilgi ve müdahale becerilerinin yarıştığı rallide ekipler kampüs içerisinde belirli noktalara yerleştirilmiş istasyonlara yaya olarak gidip senaryolarla belirlenmiş vakalara yönelik müdahalelerde bulundu. Söz konusu Ambulans Rallisi açılışına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler de katıldı. 

Paralel Kurslar Gerçekleştirildi

Öte yandan sempozyum kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde sempozyum sunumlarına paralel olarak çeşitli kurslar da verildi. 27 Mayıs 2019 tarihinde Triyaj ve TYD/İKYD, 28 Mayıs 2019 tarihinde ise EKG ve USG ile Damaryolu Kursu gerçekleştirildi. 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü ise Hasta Taşıma ve Stabilizasyon ve Havayolu Kursları verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Ambulans Rallisi
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