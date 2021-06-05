KKKTC’ye 4966, Güney Kıbrıs’a 3771 giriş yapıldı

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan sınır kapılarının yeniden açılmasının ikinci gününde saat 18.00'e kadar KKTC ile Güney Kıbrıs arasında toplam 8737 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildi.