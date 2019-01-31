K.K Türk Kızılayı Derneği, Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekler İşbirliği Ağı toplantısına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği (KKTKD), İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekler İşbirliği Ağı (OIC Red Network) toplantısına katıldı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Bülent Çıraklı, Genel Sekreter Can Çağrı Çelik ve Genel Sekreter Yardımcısı M. Doğan Melemez katıldı.



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Bülent Çıraklı, bu ağın Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Derneklerine ek güç ve daha hızlı hareket etme kabiliyeti sağlayacağını belirtti.



KKTKD Genel Sekreteri Can Çağrı Çelik ise yapılan temaslar ile önemli işbirlikleri için dev adımlar atıldığını dile getirerek, bu oluşumun içerisinde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.



İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bölgesindeki Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekler İşbirliği Ağı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyesi üzerine İslam ülkeleri arasında yardımlaşma ve işbirliği amacıyla kuruldu.







