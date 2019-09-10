Kızını arıyor!

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

Eski eşi tarafından “kızımı okula götüreceğim” diyerek kandırılan acılı anne, kızının babası tarafından evden aldıktan sonra bir daha eve getirmemesi nedeniyle yollara düştü. Kızının izini KKTC’de bulan anne, kızına kavuşmak için mücadeleyi bırakmayacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı

“2014 yılında boşandığım eski eşim Ufuk Sabri Atalay 06.09.2019 tarihinde 8 yaşındaki kızım Ada Nuket Atalay’ı okul götürmek üzere benden almıştır.

Saat 10 civarı kendisine ulaşamayınca şüphelenip okulu aradığımda çocuğun hiç okula gelmediğini öğrenip, tanıdıklarım vasıtasıyla 09:50 de Türkiye’den çıkış yaptığı bilgisini edindim.

Kızımın aynı gün saat11:05 de Lefkoşa’ya getirildiğini hem TR de hem KKTC de teyit etmiş bulunmaktayım.

Çocuğumun okulda olması gereken saatte bilgim ve iznim olmadan başka bir ülkeye götürülmesi ve eski eşimin ekonomik sebepler yüzünden içinde bulunduğu psikolojik durumun yarattığı endişe ile hem TC hem KKTC emniyet güçlerine şikayetimi iletmiş bulunmaktayım…”