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KIZINA kavuşuyor!

Eski eşinin KKTC’ye kaçırdığı kızını KIBRIS MANŞET’in yayınından sonra buldu

KIZINA kavuşuyor!

Eski eşinin KKTC’ye kaçırdığı kızını KIBRIS MANŞET’in yayınından sonra buldu

13 Eylül 2019 Cuma 07:54
KIZINA kavuşuyor!

KIBRIS MANŞET – ÖZEL

Geçtiğimiz Pazar günü kızının eski eşi tarafından KKTC’ye kaçırılmasından sonra yollara düşen anne KIBRIS MANŞET’in önceki günkü manşetinden sonra kızının yerini tespit etti.

Yayınımızdan sonra İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri devreye girdi ve KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de katkılarıyla 8 yaşındaki küçük kızın bulunması için yoğun çaba sarf etti.

Kızın babası tarafından Girne’de bir ilk okula kayıt yaptırdığı belirlendi Ankara’ya dönen annesine bilgi verilirken burada kayıt yaptırdığı okul ile Ankara’da öğrenim gören okullar arasında gerekli yazışmalar başlatıldı…

Birkaç gün içinde kavuşacak olan anne, başta KIBRIS MANŞET olmak üzere, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye, olayla ilgilenen Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerine ve KTTC polisine teşekkür etti.

Son Güncelleme: 13.09.2019 07:56
Anahtar Kelimeler:
KktcKayıpKız
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