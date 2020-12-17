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Kızılyürek'ten AP'ye çağrı

Brüksel’de toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda konuşan AP üyesi Niyazi Kızılyürek, Türkçe’nin AB dili olmamasının Kıbrıslı Türklere karşı yapılan bir ayrımcılık olduğunu dile getirdi.

17 Aralık 2020 Perşembe 12:00
Kızılyürek'ten AP'ye çağrı
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Kızılyürek’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu hatayı düzeltmeleri için bütün AB kurumlarına çağrıda bulunan Kızılyürek, “Türkçenin AB dili olmaması Kıbrıslı Türklere karşı bir ayrımcılık olduğu kadar, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi yönündeki çabalara da yardımcı olmamaktadır’ dedi.   

Azınlık dilleri ve dil çeşitliliği konusunda Avrupa Yurttaş İnisiyatifi çerçevesinde 1.3 milyon imza toplanarak Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna gelen “Azınlık Güvenlik Paketi”ni ve Avrupa Parlamentosu’nun bu konudaki karar tasarısını desteklediğini belirten Kızılyürek, bu vesileyle Türkçe’nin AB dili olması için tüm AB kurumlarına çağrıda bulundu.  

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“AP’DE ANA DİLİNDE KONUŞAMAYAN TEK PARLAMENTER BENİM”
Tartışma sırasında söz alan tüm Avrupa Parlamentosu üyeleri anadillerinde konuşurken, Genel Kurula İngilizce hitap etmek zorunda kalan Kızılyürek,  “Türkçe’nin bir AB üyesi ülkenin resmi dili olmasına rağmen, Türkçe konuşan bir Kıbrıslı olarak, Avrupa Parlamentosu’nda muhtemelen anadilinde konuşamayan tek parlamenter benim” dedi. 
Avrupa Parlamentosu üyesi Kızılyürek, Genel Kurul’da yaptığı ilk konuşmada bu sorunu Avrupa Parlamentosu’nun gündemine getirmiş hemen ardından da Avrupa Birliği Konseyi’ne ve Avrupa Komisyonu’na bu konuda ne yapmayı planlıyorsunuz soru önergelerini sunmuştu.  

Kızılyürek 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde ise 33 örgütün desteği ile bir basın toplantısı düzenlemiş ve Türkçe konuşan Avrupa Yurttaşlarına yapılan dil bazlı ayrımcılığa dikkat çekmiş ve Avrupa Parlamentosu’nda temsilcisi Derya Beyatlı tarafından Türkçe’nin AB dili olması için başlatılan imza kampanyasına tüm Kıbrıslı Türklerin imza atması çağrısında bulunmuştu. İmza kampanyasına destek online olarak aşağıdaki linkten verilebiliyor: 

“https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0754%252F2020/html/Petition-No-0754%252F2020-by-Derya-Beyatli-%2528Cypriot%2529-on-the-discrimination-of-Turkish-speaking-Cypriots-as-EU-citizens  

İmza Kampanyasına nasıl destek verileceğini anlatan video için ise şu linkin kullanabileceği belirtildi: https://www.youtube.com/watch?v=fkNuY5qGSYc”

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Anahtar Kelimeler:
Niyazi KızılyürekApTürkçe
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