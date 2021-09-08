Kızılyürek: "Tarih eğitimi konusunda reform şart"

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, konuyla ilgili açıklamasında, kitap yakmalar ve sayfa koparmaların otoriter rejimlerde görülen uygulamalar olduğuna işaret eden Kızılyürek, oldukça sorunlu olan ülkedeki tarih eğitimi konusunda bir an önce Avrupa Konseyi’nin direktifleri doğrultusunda reform yapmanın elzem olduğunu belirtti.

Kızılyürek, şöyle devam etti:

“Tarih eğitimi, ‘milli şuur’ adına önyargı ve nefret üretmek isteyen milliyetçi elitlerin elinde bir araç olmaktan çıkarılmalıdır. Öğrencileri eleştirel düşünceden ve Avrupa Konseyi’nin öngördüğü pluralist ve çok-prizmalı yaklaşımdan mahrum bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. Bütün yetkilileri bir an önce eğitim sisteminde değişiklik yapmaya davet ediyorum. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin ırkçılıktan, yabancı düşmanlığından, önyargılardan uzak yetiştirilmeleri ve empati kapasitelerini güçlendirecek bir yaklaşımla eğitilmeleri yeni kuşakların en doğal hakkıdır.”

Yakın geçmişte Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de Kıbrıslı Türk öğrencilerin “milli şuurunu” kuvvetlendirecek değişiklikler yapılmasını istediklerine işaret eden Kızılyürek, bunun da kabul edilemez bir müdahale olduğunu savundu.

Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda GUE/NGL grubunun Eğitim ve Kültür Komitesindeki koordinatörü olarak, Kıbrıs Türk ve Rum okullarında tarih eğitimi üzerine bir araştırma yaptırdığını ve bu çalışmanın Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak kamuoyuna takdim edileceğini belirtti.