banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ülkede 3 farklı noktada hırsızlık
3 kişi tutuklandı
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda kaza!
Gazimağusa'da kaza!
İş yaptırıp para ödemeyen devlet!
İş yaptırıp para ödemeyen devlet!
banner376
Flaş Haber
103'ü yerel 139 pozitif vaka
Kapat

Kızılyürek: "Tarih eğitimi konusunda reform şart"

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, “Kıbrıs Rum eğitim bakanlığının bir kitaptan Mustafa Kemal Atatürk’e gönderme yapan sayfayı kesip atmasını” şiddetle kınadığını açıkladı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 15:45
Kızılyürek: "Tarih eğitimi konusunda reform şart"

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, konuyla ilgili açıklamasında, kitap yakmalar ve sayfa koparmaların otoriter rejimlerde görülen uygulamalar olduğuna işaret eden Kızılyürek, oldukça sorunlu olan ülkedeki tarih eğitimi konusunda bir an önce Avrupa Konseyi’nin direktifleri doğrultusunda reform yapmanın elzem olduğunu belirtti.

Kızılyürek, şöyle devam etti:

“Tarih eğitimi, ‘milli şuur’ adına önyargı ve nefret üretmek isteyen milliyetçi elitlerin elinde bir araç olmaktan çıkarılmalıdır. Öğrencileri eleştirel düşünceden ve Avrupa Konseyi’nin öngördüğü pluralist ve çok-prizmalı yaklaşımdan mahrum bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. Bütün yetkilileri bir an önce eğitim sisteminde değişiklik yapmaya davet ediyorum. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin ırkçılıktan, yabancı düşmanlığından, önyargılardan uzak yetiştirilmeleri ve empati kapasitelerini güçlendirecek bir yaklaşımla eğitilmeleri yeni kuşakların en doğal hakkıdır.”

banner341
Yakın geçmişte Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de Kıbrıslı Türk öğrencilerin “milli şuurunu” kuvvetlendirecek değişiklikler yapılmasını istediklerine işaret eden Kızılyürek, bunun da kabul edilemez bir müdahale olduğunu savundu.

Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda GUE/NGL grubunun Eğitim ve Kültür Komitesindeki koordinatörü olarak, Kıbrıs Türk ve Rum okullarında tarih eğitimi üzerine bir araştırma yaptırdığını ve bu çalışmanın Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak kamuoyuna takdim edileceğini belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 08.09.2021 16:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: “Bunlarla mı barış sağlayacağız?”
Ataoğlu: “Bunlarla mı barış sağlayacağız?”
Koopbank 62’nci kuruluş yıldönümünü kutluyor
Koopbank 62’nci kuruluş yıldönümünü kutluyor
Kar-iş: “Öğrenci taşımacılığı hükümet yüzünden başlamayacak”
Kar-iş: “Öğrenci taşımacılığı hükümet yüzünden başlamayacak”
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi kuruluşlarını yönetme yeteneğine sahiptir”
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi kuruluşlarını yönetme yeteneğine sahiptir”
Elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik kesintisi yapılacak
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’ye döndü…
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’ye döndü…
Ktto 2021 2. Çeyrek Ekonomi Bülteni kamuoyu ile paylaşıldı
Ktto 2021 2. Çeyrek Ekonomi Bülteni kamuoyu ile paylaşıldı
22 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
22 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim