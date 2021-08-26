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Kızılyürek Rum Sağlık Bakanı’na Kıbrıslı Türklere AB Dijital Covid Aşı Kartı verilmesi için kurulan dijital platformda yaşanan sorunları iletti

26 Ağustos 2021 Perşembe 17:00
Kızılyürek Rum Sağlık Bakanı’na Kıbrıslı Türklere AB Dijital Covid Aşı Kartı verilmesi için kurulan dijital platformda yaşanan sorunları iletti

“KARŞILAŞILAN SORUNLARLA İLGİLİ ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞILIYOR”
Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in  dün Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantela ile görüşerek, Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği Dijital Covid Aşı Kartı verilmesi için kurulan dijital platformda yaşanan sorunları ilettiği açıklandı.
Kızılyürek’in ofisinden yapılan açıklamada,  mevcut sistemin yurtdışında eğitim gören ve ağustos ayında Avrupa’ya gidecek Kıbrıslı öğrencilere, Avrupa Birliği Dijital Aşı kartı verilmesinde öncelik tanınması için hazırlandığı, bu nedenle uçak bileti talep edildiği belirtildi.

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AB Dijital Aşı kartı ile ilgili oldukça fazla soru aldıkları, karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm bulmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, en fazla sorunun 31 Ağustos’dan sonra yurtdışına çıkmak isteyen kişilerden geldiği, Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı’nın  konu üzerinde çalışmaya devam ettiği, yeni sistemin yakında açıklanacağı ifade edildi.
17 Ağustos’ta işleme giren sistemde bir takım aksaklıklar yaşanabildiği ifade edilen açıklamada, “İstenen tüm bilgileri ve belgeleri eksiksiz olarak sisteme yükleyen Kıbrıslı Türklerin başvuruları büyük oranda kabul görmektedir. Başvurunuz reddedildiyse, belgelerinizi kontrol ederek yeniden başvuru yapmanızı tavsiye ediyoruz” denildi.
 

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Son Güncelleme: 26.08.2021 17:15
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