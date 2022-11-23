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Kızılyürek, Kıbrıs Türk Toplumunun Erasmus+ Programına Alınması İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Kızılyürek, Kıbrıs Türk Toplumunun Erasmus+ Programına Alınması İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

23 Kasım 2022 Çarşamba 13:15
Kızılyürek, Kıbrıs Türk Toplumunun Erasmus+ Programına Alınması İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek’in, Kıbrıs Türk toplumunun Erasmus+ programına alınması için bir süreden beridir sürdürdüğü çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kızılyürek’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Niyazi Kızılyürek, Eğitim, Kültür, Araştırma, Yenilik ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel ile Strasburg’da yer alan toplantıda, Avrupa Birliği’nin (AB) vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin Erasmus+ programının dışında bırakılmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin, AB’nin değerlerini gençler ve öğrenciler arasında yaymayı, eğitim kurumları arasında iş birliğini ve herkesi kucaklamayı amaçlayan bu programın kapsama alanının dışında bırakılmasının programın amaçlarıyla çeliştiği gibi, Kıbrıslı Türkleri AB’yle yakınlaştırmayı amaçlayan konsey kararlarına da ters düştüğünü söyledi.

Komiser Gabriel’in ise, konuyu yakından takip edeceğini ve kabinesinin Kızılyürek ile istişare içinde olumlu sonuç almak için elinden geleni yapacağını ifade ettiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 23.11.2022 13:48
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