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Kızılyürek: “Bugün hellimle başlayan ticaret, ilerde diğer et ve süt ürünlerine de genişleyebilecek”

25 Mart 2021 Perşembe 17:00
Kızılyürek: “Bugün hellimle başlayan ticaret, ilerde diğer et ve süt ürünlerine de genişleyebilecek”
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HELLİME İLİŞKİN TESCİL SÜRECİNİN YARIN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

“YEŞİL HAT TÜZÜĞÜNÜN UYGULANMASINDA KIBRIS RUM OTORİTELERİNİN ZAMAN ZAMAN SORUN ÇIKARDIĞINI KOMİSYONUN GÜNDEMİNE GETİRDİM”

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek, toplumun yüzde 22’sini direk olarak etkileyen hellim sektörünün Avrupa’ya açılmasının, yapısal sorunlarla boğuşan ve pandemi nedeniyle daha da kötüleşen ekonomiye soluk aldıracağını belirtti.

“Bugün hellimle başlayan ticaret, ilerde diğer et ve süt ürünlerine de genişleyebilecek” diyen Niyazi Kızılyürek bugün yaptığı yazılı açıklamada, yarın açıklanacak hellimin coğrafi tesciline ilişkin yasal süreçleri yineledi.

YARINI OYLANACAK AVRUPA KOMİSYONU’NUN 2 ÖNERİSİ

Hellimin tesciline ilişkin oylamanın yarın yapılacağını kaydeden Kızılyürek, bu oylamanın Avrupa Komisyonu’nun iki önerisini içerdiğini belirtti.

Niyazi Kızılyürek, komisyonun yarın eş zamanlı oylanacak 2 önerisinden birisinin “Avrupa Pazarına girecek Hellim’in, ‘Hellim/Halloumi’ isimlerinden birini veya istenirse ikisini de kullanarak, sadece Kıbrıs’ta üretilebilmesi; başka bir ülkede yapılan üretimlerde bu isimlerin kullanılamaması; bu isimlerin kullanılabilmesi için üretilecek hellimin ise belirli kriterlere uyması”nı içerdiğini belirtti.

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Kızılyürek, “AB sağlık ve güvenlik standartlarında üretilmiş ürünlerin kuzeyden güneye geçmesini sağlayacak düzenlemelerin Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılması ve böylelikle kuzeyde üretilen hellimin de Yeşil Hat üzerinden Avrupa Pazarına girmesi”nin ise komisyonun ikinci önerisi olduğunu kaydetti.

ÜRETİM DENETİMİNİ BUREAU VERİTAS YAPACAK

Niyazi Kızılyürek, adadaki tüm üreticileri kapsayan hellimin coğrafi tesciline ilişkin başvurunun 2014’te yapıldığını ve geleneksel üretim kriterlerinin komisyon tarafından belirlenmesinin ardından üretim denetimini yapacak bağımsız kurum Bureau Veritas’ın görevlendirildiğini belirtti.

Tarafların mutabakatıyla kontrol merci olarak görev yapacak bu kurumun görev tanımın da bu mutabakatta açık olduğunu kaydeden Kızılyürek, şöyle devam etti:

“Avrupa Komisyonu bir mektupla Bureau Veritas’ın resmi kontrol mercisi olduğunu ve bu yönde spesifik görevleri olduğunu teyit edecek. Bureau Veritas’ın raporları komisyona ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gönderilecek. Ticareti kolaylaştırmak için Yeşilhat Tüzüğü’nde bir değişiklik yapılacak ve tescille aynı gün AB resmi gazetesinde yayınlanacak. AB anlaşmaları doğrultusunda AB yasalarının uygulanmasından Avrupa Komisyonu sorumlu olacak. 2015 yılında yapılan bu anlaşma hâlâ geçerlidir”

Niyazi Kızılyürek, bu mutabakata ek olarak, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Pazarı’nın şart koştuğu sağlık ve gıda güvenliği koşullarını denetleyecek ve Bureau Veritas ile aynı özelliklere sahip olacak ikinci bir bağımsız kurum atanmasını önerdiğine işaret etti.

“YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ’NDE RUMLARIN ÇIKARDIĞI SORUNLARI KOMİSYINA GÖTÜRDÜM”

Yeşil hat tüzüğünün uygulanmasında Kıbrıs Rum otoritelerinin zaman zaman sorun çıkardığının farkında olduğunu vurgulayan Kızılyürek, “Bu konuyu bir mektupla Komisyon’un gündemine getirmiş bulunuyorum. Komisyon, AB yasalarının uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla olası engelleri ortadan kaldırmak Komisyon’un görevidir” dedi.

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Son Güncelleme: 25.03.2021 17:17
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