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Kızılkurt ambulansı dağıttı

Lefkoşa’da 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 21.15 sıralarında, bulunduğu mekanda rahatsızlanan Zehni Kızılkurt olay yerine çağrılan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na ait ambulans ile hastaneye götürüldüğü sırada ambulans içindeki aletlere zarar vermesi üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kızılkurt ambulansı dağıttı

Lefkoşa’da 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 21.15 sıralarında, bulunduğu mekanda rahatsızlanan Zehni Kızılkurt olay yerine çağrılan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na ait ambulans ile hastaneye götürüldüğü sırada ambulans içindeki aletlere zarar vermesi üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:47
Kızılkurt ambulansı dağıttı

Kızılkurt ambulansı dağıttı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadetr veren Polis memuru Ayşe Berksan olayla ilgili bulguları aktardı. Berksan huzurda bulunan zanlı Zehni Kızılkurt’un 1 Şubat 2019 tarihinde saat 21.15raddelerinde Lefkoşa da LDH 112 Acil Servise ait RHA 3902plakalı ambulans içerisinde işlenen "Kasti Hasar" suçundanmethalder olduğunu söyledi. Polis zanlının epilepsi nöbeti geçirdiği şikayeti üzerine 112 Acil Servisine bağlı RHA 3902 plakalı ambulansa alındığını ve Lefkoşa Devlet Hastahanesine gitmekte olduğu esnada ambulans içerisinde bulunan OB 2012 Suction Unit Markasolunum aspiratörün şarj soketi ve şarj kablosu giriş yeri ile LifePoint marka şok ve kalp ritmini ölçen cihazın giriş soketi, elektrik şarj soket girişi, ritim ölçme hasta bağlantı kabloları ileambulans içerisinde monteli olarak bulunmakta olan küçük çöp bidonu kasten ve kanunsuz olarak vurup kırmak ve çekipkoparmak suretiyle tahmini 5000 TL hasara uğrattığını söyledi. Polis zanlının yapılan şikayet üzerine tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru Berksan zanlının hasar vermiş olduğu aracın teknik donanımlı bir araçolmasından dolayı yetkili servisde hasar  tesbiti yapılacakolması, zanlının TC vatandaşı olması ve pasaportundaki çalışma iznineiptal mührü vurulmuş olmasından dolayı şu andaki yasal statüsünün araştırılması için zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KızılkurtKavga
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