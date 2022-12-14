KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. MİUS’un ilk uçuş tarihi, 2023 olarak planlanmıştı.

Bir süredir yer testleri başarıyla devam eden KIZILELMA, son testi esnasında kısa bir süreliğine iniş takımlarını yerden kesmiş ve tekrar iniş gerçekleştirmişti. KIZILELMA, bugün ilk uçuşunu Çorlu Meydanı’ndan başarıyla gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, “Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun…” ifadelerine yer verildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Ülkemiz havacılık tarihi için bir milat, %100 Baykar özsermayesi ile 2021 yılında başlayan Kızılelma projesinde ilk uçuşumuzu 1 yıl gibi rekor bir sürede tamamladık. Vatanımıza ve milletimize, kalbi Türkiye ile birlikte atan tüm coğrafyalara hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar KIZILELMA’nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız savaş uçağı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

MİUS’un Özellikleri