Kızılduman’dan üreticilere çağrı

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, tahıl, yem bitkileri, meyve ağacı ve her türlü ekilen, dikilen sebze için beyan sürelerinin yarına kadar uzatıldığını duyurdu.

İpek Kızılduman, Ocak 2019’da ilkbahar patates ekimi yapılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na yarına kadar beyan edilmesi gerektiğini anımsattı.

Kızılduman’ın açıklaması şöyle:

“Tahıl ( arpa, buğday, yulaf, hâsıllık, tiritikale) yem bitkileri, (fiğ-vigo, favetta) meyve ağacı, (narenciye, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç olarak dikilen) ve her türlü ekilen ve/veya dikilen sebze için beyan yapamayan üreticilerden son kez olmak üzere yarına kadar beyan süresi uzatılmıştır.

Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresi’nden kiralanan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleriyle birlikte teslim edilecek. İlk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği takdirde beyan başvurusu kabul edilmeyecektir.”

İLKBAHAR PATATES EKİMİ YAPILAN ARAZİLER DE YARINA KADAR FONA BEYAN EDİLMELİ

Kızılduman, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak 2019’da ilkbahar patates ekimi yapılan arazilerin yarına kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmesi gerektiğini kaydetti.

İpek Kızılduman, Patates Başvuru Formları Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım dairelerinden temin edilebileceğini anımsatarak, “Patates beyanı yapılan ‘Başvuru Formları’ Genel Tarım Sigortası Fonu’nda ‘Teslim Alma Fişi’ karşılığında alınacak” açıklamasında bulundu.





