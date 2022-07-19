banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun...
DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti
Akpınar: “Toplumsal bir seferberlik başlatma...
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol...
banner405

Kızılbaş Parkı Törenle Hizmete Girdi

19 Temmuz 2022 Salı 14:00
Kızılbaş Parkı Törenle Hizmete Girdi

Lefkoşa Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nin hizasında uzun yıllardır atıl durumda bırakılan alan, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından park olarak başkente kazandırıldı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, Kızılbaş Parkı’nın başkent Lefkoşa’da son 20 yılda yapılan en büyük park olduğu kaydedildi. Parkta 500 metre yürüyüş ve koşu yolu, çocuk oyun grupları, basketbol ve plaj voleybol sahası, kaykay pisti ile yiyecek-içecek alanları, konser ve gösterilerin yapılabileceği amfi bulunuyor.

Dün akşam düzenlenen açılışta, birçok sportif ve sanatsal etkinlik yer aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, açılışta yaptığı konuşmada, parkın yer aldığı alanı, tonlarca çöpün olduğu bir görüntüden, her bir köşesinde farklı aktiviteleri barındıran bir alana dönüştürdüklerini ifade etti. 

Harmancı, erken yaşta yaşamlarını yitiren Ali İzel, Asya Rıdvanoğlu, Cuma Mağusalı ve İlayda Yeliz Öztürk’ün ailelerinin, voleybol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve amfi yapımına destek olduklarından bu alanlara söz konusu arkadaşların ismini verdiklerini ifade etti. Harmancı, “Kızılbaş Parkı’nın yapım sürecine verdikleri destek için ailelere tüm Lefkoşalılar adına teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

 -Etkinlikler

Açılışta Lol bebekler, Elsa ile Yüz Boyama ve DJ Serdar Eren, Ozan Özgenler ile Varil Boyama, Aycan Akçın ile Çiçek Tasarım Atölyesi, LTB Gençlik Meclisi ile Uçurtma etkinliği yapıldı.

Basketbol sahasında Fastbreak Basketbol Altyapı Okulu’nun gösterisi, plaj voleybolu sahasında Kemal Şah, Aliosman Nurettin, Umut Aksular ve Osman Çetintaş’ın gösteri maçı yer aldı.

Bora Altıntaş ve Fiberia BMX amfi alanında, KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı sporcular, Cranberries Advance Dans, Golden Band Cyprus Ateş ve Işıklı Su Varili’nin gösterisi yanında Aysu Mişon ve Lefkoşa Belediye Orkestrası konseri yer aldı. 

 

banner360
Son Güncelleme: 19.07.2022 15:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknecik santralı bacasından niye siyah duman çıkıyor?
Teknecik santralı bacasından niye siyah duman çıkıyor?
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Oğuz: “Barış Harekatı Kıbrıs Türk Halkının Var Oluş Mücadelesinde Dönüm Noktası”
Oğuz: “Barış Harekatı Kıbrıs Türk Halkının Var Oluş Mücadelesinde Dönüm Noktası”
Töre: “Tarihi Geriye Çevirip O Günleri Yeniden Yaşayamayız“
Töre: “Tarihi Geriye Çevirip O Günleri Yeniden Yaşayamayız“
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan Teşekkür Mesajı…
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan Teşekkür Mesajı…
DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti
DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Döviz kurları
Döviz kurları
Bülent Ecevit Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
Bülent Ecevit Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı, Barış Harekatı’nın 48. Yıl Dönümünde Yarın Tören Ve Etkinliklerle Kutlanacak
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı, Barış Harekatı’nın 48. Yıl Dönümünde Yarın Tören Ve Etkinliklerle Kutlanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim