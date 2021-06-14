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Kızılay’dan kan bağışına davet

2017'den bu yana 24 bin 354 ünite kan toplandı..

14 Haziran 2021 Pazartesi 13:30
Kızılay’dan kan bağışına davet
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı (KKTK) Başkanı Sezai Sezen, “Dünya Kan Bağışçıları Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülkedeki kan bağışı bilinci ve kan stoklarının yetersizliğine dikkati çekti.

Sezen mesajında, kanın, tek kaynağı insan olan ve alternatifsiz bir yaşam kaynağı olduğunu belirterek, “Gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışları ile dünya genelinde her yıl milyonlarca insan yeniden yaşama tutunmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde kan bağışı bilinci ve kan stokları henüz istenen noktada değildir. Özellikle ilk bağış oranları ile kadın ve genç bağışçılarımızın sayısı oldukça düşük bir seviyededir.” ifadelerini kullandı.

“BİR GÜN HERKESİN İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİ UNUTULMAMALI”

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunun ve bir gün herkesin kana ihtiyaç duyabileceğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Sezen, kan bağışında bulunmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sezen, tüm ilçelerde yıl boyunca gerçekleştirdikleri kan bağışı etkinlikleri ile önemli bir başarıya ulaştıklarını kaydederek şöyle devam etti:

“2017 yılında Sağlık Bakanlığı ile başlattığımız ve Türk Kızılayı’nın katkıları ile yürüttüğümüz Kan Bağışçısı Kazanımı Projesi ile bugüne kadar 1106 kan bağışı organizasyonu ile toplam 24 bin 354 ünite kanın toplanmasını sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca kan bağışı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 41 bin kişiye de eğitim verilmiştir.”

Halkı kan bağış noktalarında kan bağışına davet eden Sezen, hayatlara umut olan gönüllü kan bağışçılarına minnet ve şükranlarını sunarak Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nü kutladı.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 2017 yılında Sağlık Bakanlığı ile başlattığı Türk Kızılay’ın katkıları ile yürütülen Kan Bağışçısı Kazanımı Projesi ile ilgili detaylar da şu şekilde sıralandı:
Gerçekleşen Bağış
2017 - 1460 (5 Ay)
2018 - 8356
2019 - 5036
2020 - 5947 (2019’a göre %18 artış)
2021 - 3.555 (2020’nin ilk 5 ayına göre %98 artış)
Toplam: 24.354 Ünite

1.106 Kan Bağış Organizasyonu
41.000 Kişiye Kan Bağışı Bilinçlendirme Eğitimi

Bağış Kabul Oranı
Başvuru: 32.472

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Kan Bağışı: 24.354

Kan Bağış Türüne Göre Dağılım
İlk Bağış: % 19
Tekrarlayan Bağış: % 81

Cinsiyet Dağılımı
Kadın: % 4
Erkek: % 96

Kan Personeli
3 Flebotomist
1 Bağışçı Kazanım Personeli
1 Şoför

Araç Filosu
1 Kan Bağış Otobüsü
1 Kan Bağış Minibüsü
1 Personel Aracı

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Son Güncelleme: 14.06.2021 14:09
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