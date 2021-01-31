banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı Tatar süreci yönetmeli
Cumhurbaşkanı Tatar süreci yönetmeli
Pandemi Hastanesi’ni tartışma zamanı mı?
Pandemi Hastanesi’ni tartışma zamanı mı?
Yeni mutasyon bizi ne kadar etkiler?
Yeni mutasyon bizi ne kadar...
Kimleri ölüme terk edelim?
Kimleri ölüme terk edelim?
banner376
Flaş Haber
Sabah sabah 25 yeni vaka!
Kapat

Kızılay’dan ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı desteği

31 Ocak 2021 Pazar 16:45
Kızılay’dan ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı desteği
banner337
banner351

SEZEN: “UNUTMAYALIM Kİ ZAMAN, GÜÇ BİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA ZAMANIDIR.”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı (KKTK), sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahipleri için gıda yardım desteği çalışması başlattı.  

Hayırsever kişi, kurum ve kuruluşların da davet edildiği çalışmayla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılması amaçlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Sezai Sezen, gıda yardım desteği çalışmasına destek çağrısında bulundu.

Sezen’in açıklaması şöyle:

banner341
“Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz gıda yardımlarına ek olarak, sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda desteği için ek tedbir ve çalışma başlattık. Hedefimiz gerçekten mağdur olmuş dar gelirlilere ve kimsesizlere ulaşabilmek, hiç kimseyi kimsesiz bırakmamaktır.

Salgınla mücadele sürecinde edinilen deneyimler ışığında şimdi daha hızlı ve daha etkili bir yardım organizasyonu için hazırlık yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl gıda dağıtımında yaşanan bazı gecikme ve sıkıntıları da göz önünde bulundurarak yerel yönetimlerle ve diğer paydaşlarla iş birliği yapacağız.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi başta olmak üzere çalışmamıza destek olabilecek tüm kişi, kurum ve kuruluşları etkili bir kampanya için birlikte koordine olmaya davet ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak iş birliği yapmaya hazırız. Ve diyoruz ki; gelin bu yükü birlikte omuzlayıp yardımları doğru hedeflere ulaştıralım. Unutmayalım ki zaman, güç birliği ve yardımlaşma zamanıdır.”
 
 

banner360
Son Güncelleme: 31.01.2021 18:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Firdevs Baflı evinde çıkan yangında yaralandı
Firdevs Baflı evinde çıkan yangında yaralandı
Doğal afet, çiftliklere de zarar verdi, hayvanları telef etti
Doğal afet, çiftliklere de zarar verdi, hayvanları telef etti
Evren, Lefke’de fırtınadan zarar gören bölgeleri ziyaret etti
Evren, Lefke’de fırtınadan zarar gören bölgeleri ziyaret etti
Saner: “Yarın ya da Salı günü paket açıklanacak”
Saner: “Yarın ya da Salı günü paket açıklanacak”
Fırtına ve yağmur Yayla ve Aydınköy’de de hasara yol açtı
Fırtına ve yağmur Yayla ve Aydınköy’de de hasara yol açtı
Saner: “Hasarın karşılanması için gereken desteği vereceğiz”
Saner: “Hasarın karşılanması için gereken desteği vereceğiz”
Cumhurbaşkanı Tatar’dan milli sporcu Savaşkan’a tebrik…
Cumhurbaşkanı Tatar’dan milli sporcu Savaşkan’a tebrik…
Fırtına İskele’de zarara neden oldu
Fırtına İskele’de zarara neden oldu
Dün akşam 21 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Dün akşam 21 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Eşref Bitlis Caddesi'nde tüm hızıyla çalışmalar devam ediyor
Eşref Bitlis Caddesi'nde tüm hızıyla çalışmalar devam ediyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim