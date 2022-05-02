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Kızılay’dan 1150 aileye Ramazan kolisi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, 1150 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kolisi dağıttı.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 10:15
Kızılay’dan 1150 aileye Ramazan kolisi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı “Ramazan Paylaşmaktır” sloganıyla başlattığı gıda yardımı kampanyası çerçevesinde Türk Kızılay’ı işbirliği ile ihtiyaç sahibi 1150 aileye temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan kolisi dağıttı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Lefkoşa, Güney Mesarya, Girne, Esentepe, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele ve Dipkarpaz şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilen dağıtımlara Kızılay gönüllüleri de katkı koydu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na kurumsal olarak yapılan bağışların yanı sıra, Kızılay’ın web sayfası www.kktkizilayi.com ve gonuldenbagliyiz.biz platformu üzerinden yapılan online bağışlar ile birlikte SMS bağışları da kampanyaya dahil edilerek ihtiyaçlı ailelere gıda kolisi olarak ulaştırıldı.

SEZEN: DÜZENLİ GELİRİ OLMAYAN VATANDAŞLARA ÖNCELİK VERİLLDİ

İhtiyaçlı ailelerin belirlenmesinde titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, mevcut imkanlar dahilinde önceliğin düzenli geliri olmayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara verildiğini ifade etti.

Genel Başkan Sezen, Türk Kızılay’ına ve kampanyaya bağışlarıyla destek olan vatandaşlara da teşekkürlerini sundu.
 

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Son Güncelleme: 02.05.2022 10:43
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