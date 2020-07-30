Kızılay Derneği 32 Çocuğa Bayram Kıyafetleri Hediye Etti

Lefkoşa, 30 Temmuz 20 : Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa Şubesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören 32 çocuğa bayram kıyafetleri hediye etti.
(ÖZ/HA)
Lefkoşa, 30 Temmuz 20 : Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa Şubesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören 32 çocuğa bayram kıyafetleri hediye etti.
Lefkoşa, 30 Temmuz 20 : Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa Şubesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören 32 çocuğa bayram kıyafetleri hediye etti.
(ÖZ/HA)