Kızılay Derneği 32 Çocuğa Bayram Kıyafetleri Hediye Etti

Lefkoşa, 30 Temmuz 20 : Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Lefkoşa Şubesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören 32 çocuğa bayram kıyafetleri hediye etti.

Dernek açıklamasında, “Kurban Bayramı dolayısıyla onların bu süreçlerinde gülümsemelerine katkıda bulunmak istedik” denildi.

(ÖZ/HA)

