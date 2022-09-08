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Kızılay Kan Stoklarının Yeniden Dengelendiği Açıklandı

08 Eylül 2022 Perşembe 15:15
Kızılay Kan Stoklarının Yeniden Dengelendiği Açıklandı

Kızılay kan stokları yeniden dengelendi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre teknik nedenlerle kan bağışı etkinliklerine iki hafta ara verilmesi nedeniyle kritik seviyeye gerileyen Kan Bankası stokları bağış etkinliklerinin 1 Eylül’de yeniden başlamasıyla dengelendi.

Kan stoklarının acil durumlar için hayati önem taşıdığına işaret edilen açıklamada “Gönüllü, karşılıksız ve düzenli olarak yapılan kan bağışları kan stoklarının yeterli seviyede tutulması için son derece önemlidir” denildi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Bu nedenle Kızılay Kan Hizmetleri, yıl boyunca ülke genelinde gezici kan bağış araçlarıyla kan bağışı etkinlikleri gerçekleştirmekte ve ülkede ihtiyaç duyulan kan ihtiyacının yaklaşık yüzde ellisini tek başına karşılamaktadır. Bu gönüllü mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürebilmek adına, teknik nedenlerden dolayı iki hafta ara vermek durumunda kaldığımız kan bağış etkinliklerine, 1 Eylül Perşembe günü itibariyle yeniden başlamış bulunmaktayız.

Bu süre zarfında Kan Bankası stokları kritik seviyeye gerilemiş, kan bağışlarına duyulan ihtiyaç büyük ölçüde artmıştır. Kızılay Kan Hizmetleri ekiplerimiz hemen harekete geçerek bir hafta gibi kısa bir sürede yoğun ve özverili bir çalışma sonucu 264 adet kan bağışı elde ederek Kan Bankası stoklarının dengelenmesini sağlamıştır.”

-Sezen’den kan bağışı çağrısı

Sürdürülebilir güvenli kan temininin hayati önemine dikkat çeken Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, kan bağışı için ihtiyaç anı beklenmeden, sosyal sorumluluk bilinciyle kan bağışlanması gerektiğini belirterek toplumun tüm kesimlerini bir kez daha kan bağışına davet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na yapılan gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışlarıyla her yıl yüzlerce insan yeniden yaşama tutunuyor. Kan bağışları, talasemi ve onkoloji hastaları başta olmak üzere; diyaliz tedavisinde, ameliyatlarda, yaralanmalarda, iç kanamalarda, doğumlarda ve organ nakillerinde hayat kurtarıyor.

Kan bağışı hakkında bilgi almak isteyenler Kan Hizmetleri Hattı 0533 867 24 25’i arayabilir, kan bağış başvuruları için www.kktkizilayi.org web sayfamızı ziyaret edebilir, güncel kan bağış noktalarını öğrenmek için Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

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Son Güncelleme: 08.09.2022 18:28
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