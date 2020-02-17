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“kız Yemek Yapmadık, Yine Dayak Yiyeceğiz” Oyunu Girne’de Sahnelenecek

Lefkoşa, 17 Şubat 20 : Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri etkinlikleri kapsamında, Ege Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen“Kız yemek yapmadık, yine dayak yiyeceğiz” adlı oyun Girnelilerle buluşuyor.

“kız Yemek Yapmadık, Yine Dayak Yiyeceğiz” Oyunu Girne’de Sahnelenecek

Lefkoşa, 17 Şubat 20 : Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri etkinlikleri kapsamında, Ege Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen“Kız yemek yapmadık, yine dayak yiyeceğiz” adlı oyun Girnelilerle buluşuyor.

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:18
“kız Yemek Yapmadık, Yine Dayak Yiyeceğiz” Oyunu Girne’de Sahnelenecek
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Lefkoşa, 17 Şubat 20 : Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri etkinlikleri kapsamında, Ege Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen“Kız yemek yapmadık, yine dayak yiyeceğiz” adlı oyun Girnelilerle buluşuyor.

Oyun 18-20 Şubat tarihlerinde, saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gösterilecek.

OYUNUN KONUSU

Açıklamaya göre, oyun, kocalarından sürekli dayak yiyen, bu nedenle hayattan bezmiş, çocukluğunu hiç yaşayamamış, hiçbir lüksleri olmamış iki kadının, bu hayattan kurtulmak için intihar etmeye karar vermeleriyle başlıyor. Bu iki kadın, ölüme sayılı dakikalar varken hayatı tekrar keşfederler ve sorgularlar. Bazen geçmişi hatırlayıp ağlarken birden gülmeye başlarlar. Sıra ilmeği boğaza geçirmeye gelince; ölüm sandıkları kadar basit değildir.

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Tiyatro Günleri programı;

20 Şubatta ''Kız yemek yapmadık, yine dayak yiyeceğiz” ; 3 Mart ''Kondela'nın Sessizliği”; 5 Mart ''Buzlar Çözülmeden''; 10-12 Mart  ''Kadın'', 24 Mart ''Memurin Faslı''; 26 Mart ''Deli''  oyunları izleyicilerle buluşacak.

20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesinden ((0392) 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilecek.

 (AK/ŞEB)    FOTOĞRAFLI

 

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