Kız İzci Örgütü Derneği, “İzci Düşünce Günü”nü kutladı

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “tüm dünya izcilerinin, daha güzel bir dünya yaratmak için düşündüğü ve düşünürken eğlendiği, sevgiyi paylaşıp çoğalttığı gün” olan 22 Şubat İzci Düşünce Günü’nün, dernek için; dostluğun, sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın, dayanışmanın, iyiliğin ve vefanın günü olduğu belirtildi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında İlk etkinliğin Gazimağusa İlçe Derneği Lider ve izcileri ile 21 Şubat tarihinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, izcilerin halka çiçek dağıttığı ve mesajlarını paylaştığı kaydedildi.

Lefkoşa’da Atatürk Büstü’ne de çelenk konulan etkinlikler çerçevesinde, ayrıca kurucu başkan Güner Necat ve izci lideri Tuncay Apakgün de ziyaret edildi.



Lefkoşa merkez binada devam eden etkinliklerde, ilkokullarda izciler arasında yapılan kompozisyon yazma yarışmasında ödül almaya hak kazanan izcilere ödülleri verildi.