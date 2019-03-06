Kıükam Organizasyonuyla “kıbrıs Türkü’nün Varoluşunda Kadınlarımızın Yerı” Başlıklı Konferans Düzenlenecek



Lefkoşa, 6 Mart 19 : Kıbrıs İlim Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KİÜKAM) organizasyonu ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kıbrıs Türkü’nün Varoluşunda Kadınlarımızın Yeri” başlıklı konferans düzenlenecek.

KİÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya gore eski bakan ve milletvekili Dr. Gülsen Bozkurt’un konuşmacı olarak katılacağı ve konferansta kadınların emekleri ve tarih boyunca etkileri konuşulacak.

KİÜ Konferans Salonu’nda yer alacak konferans 8 Mart Cuma günü saat 10.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

(ÖZ/ŞEB)