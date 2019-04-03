KİÜ’de ''Özgür İrade: Ben ve Öteki'' konulu söyleşi düzenlenecek

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile PDR Öğrenci Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği, Uzm. Klinik Psk. Yeliz Börekçi'nin konuşmacı olarak katılacağı ''Özgür İrade: Ben ve Öteki'' konulu söyleşi, Cuma günü saat 14.00’te KİÜ Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Börekçi, “Özgür irademizin sınırlarını keşfetmek için başvurabileceğimiz yöntemler nelerdir? Seçimlerimiz özgür irademiz, ya seçmediklerimiz? Özgür irade sandığımız şeyin bir kısmı, dünyaya geldiğimizde, gerçekliği yakalamak için sistemimize yüklü olan yazılım, birazı fizyoloji, birazı da ötekiyle kurduğumuz ilişkiler içinde şekillenen inanç ve davranış kalıplarımız olabilir mi?’’ konularına yer verecek.

Herkesin davetli olduğu söyleşiyi izleyenlere katılım belgesi verilecek.