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KITSAB’tan açıklama

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Ekonomik Örgütler Platformu’nun Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapmış olduğu görüşmede, ilgili platformun turizm sektörü ile ilgili talepleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta sadece kongre turizminin desteklenmesi yönünde bir talepte bulunulduğunu öne sürerek eleştirilerde bulundu.

26 Şubat 2021 Cuma 14:45
KITSAB’tan açıklama
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KITSAB Başkanı Orhan Tolun tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Anadolu Ajansı’ndaki 24 Şubat 2021 tarihli haberde ve akabinde diğer tüm basın yayın organlarında Ekonomik Örgütler Platformu’nun Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile yapmış olduğu görüşmede ilgili platformun turizm sektörü ile ilgili talepleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta sadece kongre turizminin desteklenmesi yönünde bir talepte bulunulduğunu ilgili basın yayın organlarından üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.

KITSAB açıklaması şu ifadelerle devam etti:

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“Bu bağlamda kamuoyuna, ilgi görüşlerin Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’ne (KITSAB) ait olmadığını, bu görüşün bizleri temsil etmediğini ve hiçbir şekilde hiç kimsenin bizimle konuyla ilgili herhangi bir istişarede bulunmadığını beyan ederiz. Kaldı ki bu tip desteklerin kaynağı ve muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek ve en büyük destekçisi ve savunucusu olduğu hepimizin malumudur. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunmak gayet doğal ve normaldir. Ancak şahsi menfaatlerimizi, hükümetimizi ve devletimizi atlayarak memlekette karmaşa yaratacak, usule uygun olmayan yeni icatlarla yapılması tarafımızdan şiddetle kınanmaktadır. Bu vesileyle bundan böyle EÖP çatısı altında Kıbrıs Türk turizmini temsil ediyor gaylesiyle turizm ve seyahat acentelerinin faaliyet alanlarıyla ilgili hususları kullanan hiçbir açıklamayı desteklemediğimizi ve kurnazca bu tip yollara tevessül edenleri şiddetle kınadığımızı bildiririz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin turizm sektörü paydaşları arasında haksız rekabete meydan verecek kapsayıcı ve kucaklayıcı olmayan bu tip girişimlerin karşısında durmasını ve yaygın destek görecek anlamlı taleplerin değerlendirilmesi hususunu dikkate alacağını umar, bu konuda tüm ilgili taraflara her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu beyan ederiz.”

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Son Güncelleme: 26.02.2021 15:05
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