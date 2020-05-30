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Kıtsab, Sektör İçin Hükümetten Destek Talep Etti

BİRLİK 9 MADDELİK TALEPLERİ 5 HAZİRAN’A KADAR YERİNE GETİRİLMEZSE 8 HAZİRAN’DA EYLEME GİDECEĞİNİ DUYURDU

30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:40
Kıtsab, Sektör İçin Hükümetten Destek Talep Etti
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BİRLİK 9 MADDELİK TALEPLERİ 5 HAZİRAN’A KADAR YERİNE GETİRİLMEZSE 8 HAZİRAN’DA EYLEME GİDECEĞİNİ DUYURDU

KITSAB ÜYE ACENTELERLE PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANTI DA YAPACAK

Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.) Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), sektör için hükümetten destek talep etti. 9 maddelik taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete 5 Haziran’a kadar süre veren KITSAB, aksi halde 8 Haziran’da eyleme gideceğini açıkladı.

Birlik, üye acentelerle Pazartesi saat 14.00’te Lefkoşa’da, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda toplantı düzenleneceğini de duyurdu.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun yazılı açıklamasında, karar alınırken sektörün görüşlerinin göz ardı edildiğini savunarak, “Bu kabul edilebilecek bir durum değildir” dedi.

Tolun, “Lokomotif sektör turizm hükümetin kararlarıyla ciddi şekilde zarar görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

KITSAB’ın hazırladığı 9 maddelik talepler şöyle:

“Birçok sektöre nisan-mayıs ayları için sağlanan desteğin turizm işletmeler için Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması.

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Turizm ve seyahat acentelerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarından Aralık ayına kadar muaf tutulması ve/veya yaratılacak fondan bu kaleme katkı yapılması

Nisan ve mayıs aylarında turizm ve seyahat acentelerinin kira aidatlarından tamamen muaf tutulması. Müteakip aylarda ise ve/veya en geç Aralık ayına kadar muaccel olacak kira borçları için devletin acentelere katkı yapması;

Aralık 2020’ye kadar acentelerin su ve elektrik borcuna devlet tarafından ve/veya ilgili fon tarafından katkı sağlanması;

Kalkınma Bankası nezdinde acentelik belgeleri gösterilerek, kefil ve/veya ipotek şartı aranmaksızın turizm ve seyahat acentelerine düşük faiz oranlı (%4- %5)  ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verilmesi

Mali Protokol çerçevesine turizm sektörüne yapılacak katkının acentelere de aktarılması. Kurulacak komisyon ve kurullarda turizm sektöründe faaliyet gösteren her kesimden temsilcinin yer almasının sağlanması

Bankalar faiz oranlarının düşürülmesi, kredilerin ötelenmesine devam edilmesi ve kredi kartlarında minimum ödeme oranı olan yüzde 1’in uygulanmasına devam edilmesi

Devletin acentelere ve KITSAB’a alacaklarının tamamını ödemesi

Gerçekleşemeyen paket turlar için acentelere yapılan ödemelerin 18 ay haklarının baki kalması koşulu ile ötelenmesi; ödenen tutar karşılığında acentelerin müşterilerine paket tur için tatil kuponu (voucher) verebilmesi için Bakanlar Kurulu’nda tavsiye kararı çıkarılması.”

(RÇ/GÜL)

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