banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nev-i şahsına münhasır ülkemde eli yağda/balda olanlar
Nev-i şahsına münhasır ülkemde eli...
İncirli baltasını hastanenin taşına vurdu!
İncirli baltasını hastanenin taşına vurdu!
Sine-i millet de bir seçenektir ancak…
Sine-i millet de bir seçenektir...
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376
Flaş Haber
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Kapat

KITSAB: “Ölen ölür, kalan sağlar KKTC hükümetinindir’’

KITSAB hükümetin turizm ve seyahat acentelerine yapmadığı katkılarla ilgili basın açıklaması yaptı..

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:46
KITSAB: “Ölen ölür, kalan sağlar KKTC hükümetinindir’’
banner337

KITSAB’ın açıklaması şu şekilde:

“KKTC Hükümeti, çevre ülkelerinin turizm sektörünü çalıştırmak ve turist kazanmak için yaptıkları faaliyetleri görmezden gelerek sektörü kapalı tutmaya devam ederken, “hiç bir iş yapamaz” durumuna düşürülen turizm ve seyahat acentelerinin içinde bulunduğu durumu da görmezden gelmektedir. Bir yıldan fazla bir süredir herhangi bir iş potansiyeli olmayan bu işletmelerden sosyal sigorta yatırımı beklenmekte ve bunu kolaylaştırmak için işveren katkısının devlet tarafından karşılanmasını karar altına alabilmektedir. Acentelerimiz ve çalışanları ile adeta dalga geçilmektedir!

banner341
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) olarak isteklerimizi, hükümete devamlı olarak ilettik ve bunların en azından bazılarının karşılanacağına dair çeşitli sözler aldık. Nitekim , acente çalışanlarımıza maaş desteği ve acentelerimize de hibe verileceği çeşitli defalar açıklanmış ve kamuoyunun bilgisine de getirilmiştir. Kamuoyunu bilgilendirmek isteriz ki, bu desteklerin hiçbiri gerçekleşmemiştir. Ne yazık ki KKTC Hükümeti, acente çalışanlarını açlığa terk etmiş ve yapabileceği bir katkı olan aylık 1500 TL maaş desteğini yapmamış; acentelere verileceği vaat edilen hibelerin dağıtılması da bir türlü gerçekleşmemiştir.

Açıkça bellidir’ki KKTC Hükümeti, acente çalışanlarının başlarının çaresine bakmalarını ve iş değiştirmelerini; acentelerin ise kapanmasını; kendisinin de bu dertten kurtulmasını beklemektedir. KKTC Hükümetinin “ölen ölür, kalan sağlar bizimdir” yaklaşımı ile hareket ettiği kesindir!

Bütün dünyada Covid-19 salgınının en fazla etkilediği iş olan turizm ve seyahat acenteciliğini yaşatmak ve salgın sonrasına hazırlamak için hiçbir önlem almayan hükümeti şiddetle kınıyoruz. Acentelerimize yaşamaları için gerekli olan desteği vermeyen KKTC Hükümeti’nin kıt kanaat geçinmeye çalışan halktan toplattığı vergiler ve Türkiye’den aldığı katkılar ile yaptığı harcamaların değerlendirmesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kıtsab
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BKP: “Nato zirvesinde Kıbrıs sorunu da görüşüldü”
BKP: “Nato zirvesinde Kıbrıs sorunu da görüşüldü”
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
Gürcafer'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesine tepki!
Gürcafer'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesine tepki!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
KTOEÖS: “Kıbrıs Türk toplumu çağdaşlık ve laiklikten taviz vermeyecektir”
KTOEÖS: “Kıbrıs Türk toplumu çağdaşlık ve laiklikten taviz vermeyecektir”
Çeler'den hükümete eleştiri
Çeler'den hükümete eleştiri
UMK-Motosiklet Kurumu işbirliğinde etkinlik düzenlendi
UMK-Motosiklet Kurumu işbirliğinde etkinlik düzenlendi
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Oğuz “Bugünden itibaren e-fatura ile işlem yapılabilecek”
Oğuz “Bugünden itibaren e-fatura ile işlem yapılabilecek”
DAÜ-SEN: “Yüz yüze eğitim için sağlıklı ortam korunmalıdır”
DAÜ-SEN: “Yüz yüze eğitim için sağlıklı ortam korunmalıdır”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim