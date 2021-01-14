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KITSAB: “Nisan’da turizmin açılmasını beklerken seçim sandığı açmak bu ülkeye ihanettir”

KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Beyoğlu, siyasilerin ülkeyi erken seçime sürüklemesinin kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak 1 Nisan'da ülkenin turizme kapıları açmasını beklediklerini söyledi.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:17
KITSAB: “Nisan’da turizmin açılmasını beklerken seçim sandığı açmak bu ülkeye ihanettir”
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Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Beyoğlu, ‘erken seçim’ çağrılarına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamalarla öncelikle bahar aylarında turizmin açılmasının hedeflendiğini fakat yaşanan siyasi gelişmeler sonrasında siyasi liderlerin erken seçime işaret etmesinin kabul edilebilir olmadığını belirten Beyoğlu, Milletvekillerini sağduyuya davet ederek, 1 Nisan’da ülkenin turizme kapılarını açması gerektiğini, aksi takdirde bütün sektörlerin yok olacağını ifade etti.

Beyoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Nisan’da turizmin açılmasını beklerken seçim sandığı açmak bu ülkeye ihanettir.

Tüm vekilleri sağduyuya davet ediyorum.

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Covid-19 pandemisi dünyayı kasıp kavuruken ülkemizde ne yazıkki gündemi sürekli siyasi entrikalar meşgul etmektedir.

Tüm dünya şuan aşı tedariği için deyim yerindeyse savaş halinde iken ülkemizde herşey yolunda gidiyormuş gibi erken seçim nağraları atılmasını endişe ile takip etmekteyiz,özel sektör can çekişirkenturizm,eğitim kapısına kilit vurmuş iken ülkenin gündemi seçim değil geçim olmalıdır.

Hükümete,meclise sağduyu çağrısı yaparken bu sıkıntılı süreçte 2021 yılı bütçesinin süratle meclisten geçmesini,aşıtedariğinin biran önce yapılmasını,aşılama takviminin  yapılarak Başbakan,turizm ve sağlık bakanlarının beyanı olan 1 nisan’da ülkenin turizme kapılarını açmalarını bekliyoruz.

Aksi olması halinde ülkede ayakta kalacak tek bir sektör bile kalmayacak olup bunun vebalide erken seçim için el kaldıran vekillerde olacaktır .

Bıçak kemiği kesmek üzeredir ya sağduyu ve siyasi nezaket ile bu süreci aşı ve ekonomik çalışmalarla götürecekler yada kaybedenler kulübünde yerlerini alacaklardır.

Saygılarımla..."

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Anahtar Kelimeler:
KıtsabTurizm
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